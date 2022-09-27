В Красноярском крае на экологию выделят 3,5 миллиарда рублей

В Красноярском крае на экологию выделят 3,5 миллиарды рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на экологические мероприятия в течение 2023 – 2025 годов планируется направить более 3,5 миллиардов рублей. Большую часть затрат берет на себя краевой бюджет – 94%, 5,8 % - из федерального бюджета. И муниципальный вклад – 0,2%. Об этом сегодня, 27 сентября, говорили в правительстве края, заслушивая доклад министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых.

Если говорить предметно, что в 2023 году в экологической повестке приобретение контейнеров и обустройство площадок по сбору отходов по всему краю. Будут очищены реки Кан и Кадат. В поселке Краснокаменск (Курагинского района) капитально отремонтируют дамбу пруда. А еще в крае будут созданы шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения. Затраты на 2023 год составят 1,6 миллиарда рублей.