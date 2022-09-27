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Общество27 сентября 2022 9:41

В Хакасии в реконструкцию курорта «Озеро Шира» вложат 2,5 миллиарда рублей

Появился инвестор, заинтересованный в его развитии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Хакасии в реконструкцию курорта «Озеро Шира» вложат 2,5 миллиарда рублей

В Хакасии в реконструкцию курорта «Озеро Шира» вложат 2,5 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии у курорта «Озеро Шира» появился инвестор, который готов вложить в его реконструкцию 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономического развития республики Хакасия Виктор Богушевич.

Некогда популярное место отдыха пришло в упадок, его состояние давно оставляет желать лучшего. Особенно подкосила его экономику конкуренция со стороны небольших частных баз отдыха на берегу озера. Но потенциал у этих мест большой - как привлечь потенциальных туристов?

По словам министра инвестор планирует капитально переделать и осовременить санаторный комплекс – номера там будут на 3 – 5 звезд. Откроется пляжный ресторан и будет построен крытый аквапарк.

Немного информации о курорте «Озеро Шира». Основной собственник – Федерация профсоюзов Хакасии. В 2018 году признан банкротом. Владел лицензией на добычу минеральной воды и лечебной грязи.

Добавим, что власти республики всерьез задумались об освоении туристического потенциала во время пандемии. Эта тема обсуждалась и на экономических форумах. Инвесторам предлагают вкладываться в развитие горнолыжного курорта «Гладенькая», экомаршрутов в предгорьях Кузнецкого Алатау, где находятся Ивановские озера и окрестности поселка Приисковый. Есть масса других проектов, ведь территория Хакасии в целом привлекательна своими природными достопримечательностями.