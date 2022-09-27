В Красноярске на горячую линию 122 поступило более 4 тысяч звонков по вопросам мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная с 22 сентября во всех регионах страны работает горячая линия 112, позвонив на которую можно задать любой вопрос, касающийся мобилизации. В Красноярске и крае за функционирование горячей линии отвечает краевое министерство цифрового развития. В ведомстве рассказали, что поступило уже 4354 вызова (данные на полдень 27 сентября). Среднее время ожидания составляет 4 секунды, а продолжительность разговора – меньше трех минут.

Чаще всего людей интересуют житейские вопросы, касающиеся актуальных бытовых вопросов. Такие, как коммуналка - если мужчине придет повеска и он убудет в воинское подразделение, каким образом и кто сможет оплачивать коммунальные услуги в его отсутстви? Возможно ли отсрочить платежи, скажем, по кредитам? Студенты и их родители беспокоятся, подлежат ли они мобилизации. Задают и такие вопросы: а если мужчина подходит под критерии мобилизации, но оступился и был судим, сможет ли он по зову долга отправиться в зову СВО добровольцем?

В ведомстве также подчеркнули, что с 24 сентября в службе 122 настроен голосовой помощник. Он автоматически распознает ключевые слова и отвечает на самые часто задаваемые вопросы.