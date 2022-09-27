Подросток с Урала дистанционно обокрал жительницу Красноярского края

Подросток с Урала дистанционно обокрал жительнице Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Подросток с Урала обокрал жительницу Красноярского края. Но радоваться жизни на чужие деньги долго не пришлось, его вычислили и задержали. А в скором времени состоится суд по месту жительства потерпевшей – в Богучанском районе. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в начале 2022 года (примерно в период с 1 января по 3 февраля) 17-летний подросток из Свердловской области завел аккаунт на сервисе поиска попутчиков. Назвался Николаем и сообщил, что собирается ехать по маршруту Омск – Красноярск и готов взять пассажиров за определенную плату.

Не прошло и дня, как на объявление откликнулась жительница села Богучаны. Она находилась как раз в Омске и мечтала с комфортом и быстро добраться домой. Молодой человек предложил ей оплатить поездку заранее и прислал ей ссылку за фейковый сайт. Женщина туда зашла, ввела реквизиты своей карты и все, у нее списались деньги, аж 9 тысяч рублей.

Раскрыть преступление и выйти на след мошенника красноярским сыщикам помогали полицейский Свердловской области. В ходе расследования обвиняемый вину признал, деньги вернул. Теперь будет ждать вердикта суда.