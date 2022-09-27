В Красноярске меняется расписание нескольких автобусных маршрутов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске меняется расписание нескольких автобусных маршрутов. Информация появилась на официальной портале администрации города. Речь идет о так называемых сезонных маршрутах, которые пользуются спросом в летний период у дачников. А осенью пассажиропоток на них уменьшается.

Осеннее расписание вводится на дачных маршрутах № 18, 18С, 40, 40А, 40С. Автобусы 19-го маршрута будут ходить до садового общества «Южное» до 16 октября включительно. А с 17 октября перевозку пассажиров продолжат только дачные маршруты № 18 и 40 – по выходным дням. Конечная остановка маршрута №18 переносится на «Сады».

Новый график заинтересованные горожане могут увидеть и на сайте мэрии, и в салонах своих автобусов, и на конечных остановках. А еще можно позвонить на телефон Центральной диспетчерской службы гортранспорта: 256-84-00 или на сайте.