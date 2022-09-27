Жителя Железногорска осудили за хранение пороха, ружья и самодельных боеприпасов. Фото: пресс-служба полиции города

Жителя Железногорска осудили за хранение пороха, оружия и боеприпасов. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. В конце прошлого года оперативники уголовного розыска нагрянули в квартиру к гражданину и провели обыск. Нашли у него двуствольное охотничье ружье, 13 патронов 16 калибра, изготовленных кустарным способом, более 30 гильз, около 200 капсюлей и банку с порохом.

Ранее мужчина проблем с законом не имел, а тут был доставлен в отдел полиции и там рассказал, как на духу, что приобрел ружье несколько лет назад у своего знакомого (тот имел лицензию на оружие). Гражданин знал, что делает неправильные вещи, однако на свой страх и риск принес купленное оружие и спрятал дома. Затем ему в голову пришло: раз есть ружье, нужно иметь к нему и патрону – и решил сделать их самостоятельно. Полицейских он уверял, что планировал выезжать с ружьем на природу и стрелять по жестяным банкам.

Экспертиза показала, что ружье пригодно к стрельбе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: на мужчину завели уголовное дело по двум статьям - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Можно сказать, гражданину повезло – ему дали 4 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года и штраф 120 тысяч рублей.