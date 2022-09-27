В Норильске на пожаре погиб мужчина. Фото: СК

В Норильске на пожаре погиб мужчина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 сентября в одной из квартир дома на улице Московской. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело 45-летнего хозяина жилья с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур.

Следователи начали проверку. Предварительно установлено, что мужчина жил в квартире один, злоупотреблял спиртными напитками. Причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с источниками огня – вероятно, курил, уснул на диване с зажженной сигаретой. Очаг возгорания находится как раз возле дивана.

В рамках доследственной проверки назначен ряд судебных и медицинских экспертиз, которые установят истинную причину пожара и смерти мужчину. И далее будет принято решение, заводить уголовное дело или же это несчастный случай.