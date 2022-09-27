В Красноярске дело афериста, замаскировавшего финансовую пирамиду под соцпроект, передали в суд

В Красноярске аферист замаскировал финансовую пирамиду под соцпроект для народа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела на 34-летнего местного жителя. Под видом социального проекта он создал финансовую пирамиду, зазывал граждан увеличить вдвое их накопления, а на самом деле перекачивал деньги в свой карман. Обманутых оказалось 18 человек. Дальше в деле будет разбираться суд.

И ведь как «красиво» заманивал: записал подробную инструкцию на видео и разместил ее в социальных сетях. А там ну просто сказка в интересах народа: вывел новую форму получения денег, социальный проект – регулятор финансовых потоков среди населения.

Нужно было приобрести ценные бумаги, перечислив деньги на электронный кошелек. Через три дня аферист обещал выплатить первую сумму в размере 90% от стоимости ценных бумаг. И затем еще кешбэк на 100%. Нетрудно догадаться, что на самом деле вместо денег инвесторы получили слезы и разочарование. В числе обманутых оказались жители Красноярска и края, Московской, Самарской, Белгородской и Иркутской областей, Башкортостана, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Потеряли в общей сложности более 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время дело передали в суд, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество», рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.