Операторы сотовой связи помогают предпринимателям в продвижении продуктов и услуг

Всесторонняя поддержка бизнеса – залог экономической стабильности и региона, и страны в целом. Примечательно, что новые инструменты в помощь предпринимателям появляются не только на уровне государственных программ, но и компании проявляют инициативу, запуская совместные проекты поддержки.

В сентябре оператор мобильной связи Tele2 анонсировал интеграцию сервиса Яндекс Бизнес для корпоративных абонентов. Сервис призван помочь предпринимателям в привлечении новых клиентов для своих товаров и услуг.

Как заявили в компании, помимо технического инструмента, пользователям выделяется 3000 бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании. Владельцы бизнеса смогут самостоятельно продвигать свои товары и услуги в сети без привлечения специалистов по маркетингу. В личном кабинете можно будет следить за эффективностью рекламной кампании — по количеству просмотров, переходам с объявлений, а также по действиям потенциальных клиентов.

СКАЗАНО

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

- Успешные коллаборации с эффективными сервисами позволяют расширить пул лучших решений. Новая партнерская программа поможет нашим абонентам настроить эффективную рекламу при участии персонального менеджера.