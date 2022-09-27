Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 5:02

Операторы сотовой связи помогают предпринимателям в продвижении продуктов и услуг

В Красноярском крае владельцы компаний уже могут самостоятельно продвигать свой бизнес в сети без привлечения специалистов по маркетингу

Всесторонняя поддержка бизнеса – залог экономической стабильности и региона, и страны в целом. Примечательно, что новые инструменты в помощь предпринимателям появляются не только на уровне государственных программ, но и компании проявляют инициативу, запуская совместные проекты поддержки.

В сентябре оператор мобильной связи Tele2 анонсировал интеграцию сервиса Яндекс Бизнес для корпоративных абонентов. Сервис призван помочь предпринимателям в привлечении новых клиентов для своих товаров и услуг.

Как заявили в компании, помимо технического инструмента, пользователям выделяется 3000 бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании. Владельцы бизнеса смогут самостоятельно продвигать свои товары и услуги в сети без привлечения специалистов по маркетингу. В личном кабинете можно будет следить за эффективностью рекламной кампании — по количеству просмотров, переходам с объявлений, а также по действиям потенциальных клиентов.

СКАЗАНО

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

- Успешные коллаборации с эффективными сервисами позволяют расширить пул лучших решений. Новая партнерская программа поможет нашим абонентам настроить эффективную рекламу при участии персонального менеджера.