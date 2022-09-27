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Происшествия27 сентября 2022 3:48

В Красноярске в ночном пожаре погиб человек

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске в ночном пожаре погиб человек

В Красноярске в ночном пожаре погиб человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 27 сентября, в Красноярске произошел пожар. В многоквартирном дома на улице Вербной (это Октябрьский район) загорелась квартира. Сообщение на телефон экстренной службы поступило поздним вечером – в 21:44 по местному времени.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 63 человека, из них 15 детей. На тушение пожара от МЧС России привлекались 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на площади 12 квадратных метров Погиб один человек, по всей видимости, хозяин квартиры. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Полностью потушить пожар удалось в 23:27.