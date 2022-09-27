В Красноярском крае зафиксировали первого больного тропической малярией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировали первый в этом году случай заражения тропической малярией. Случай привозной. Не повезло 43-летнему жителю Норильска. Мужчина находился в служебной командировке в одной из стран Центральной Африки. А когда вернулся и обратился к медикам с жалобами на недомогание, те и поставили соответствующий диагноз.

Об этом рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев в своем телегра-канале. И добавил, что в крае почти ежегодно регистрируются единичные случаи завоза малярии из стран дальнего зарубежья. Например, в 2021 году было три таких случая, в 2019 – пять, причем один из заболевших скончался.

Переносчиками малярии являются тропические комары. Чтобы обезопасить себя, перед поездкой в жаркие страны россияне должны пройти химиопрофилактику. Затем, вернувшись домой, в течение трех лет следить за своим самочувствием, особенно за температурой тела. И если будет выше 37 градусов, обратиться к врачу и сообщить обязательно о посещении тропической страны. И так – в течение трех лет.