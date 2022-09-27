В Красноярске гуляют верблюды. Фото: «Наш мкр. Солнечный. Красноярск»

Верблюды на окраине микрорайона Солнечного – это уже не диковинка. Это свои, местные – Вася и Боня. Живут на ферме неподалеку, но периодически сбегают из загона прочь, гуляют по заросшим травой полям, заходят на дачи и на улицы города. Машин при этом экзотические животные уже не боятся. С одной стороны интересно за ними наблюдать. А с другой – ничего хорошего: не место верблюдам в городе, они могут, например, спровоцировать ДТП.

Владельцы обратились к горожанам через паблик «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». Просят не подкармливать верблюдов, ведь те сбегают со своей территории для этого. Как говорится, дома своего сена навалом, а они на сторону глядят. «Этих двух хорошо кормят и дома, им просто всегда мало. Да, внимание людей им тоже льстит не меньше вкусняшек, но не надо подходить к ним ради их же безопасности, думайте не только о своих желаниях в этот момент» - пишет хозяйка горбатых.

Кстати, она предупреждает, чтобы не приближались и не пытались взобраться на верблюдов, чтобы сфотографироваться самостоятельно, это может быть опасно. Можно написать Анастасии Аржаник, она организует бесплатную фотосессию с Боней и Васей.