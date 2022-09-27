В Красноярске прошли горячие линии по вопросам отопления Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начался отопительный сезон, в целом все прошло благополучно. Тем не менее, для обратной связи были организованы горячие линии с участием руководителей районных администраций. В Центральном районе на горячую линию позвонили трое жителей. И около 30 заявок специалисты обработали в текущем режиме в течение рабочей недели. По всем адресам к моменту приёма звонков проблемы либо уже были решены, либо находились в работе.

В Свердловском районе позвонили 10 человек. Одна жалоба была решена в течение часа управляющей компанией – в доме оказались завоздушены стояки. В Ленинском районе за час было принято 8 звонков. Один из них – с благодарностью за работу управляющей компании. Два – от жителей дома по адресу: ул. Спортивная, 190. Там из-за капремонта оборудования не было отопления, но к воскресенью вопрос решился.

Больше всего звонков было в Октябрьском – 16 и Советском районе – 17. Большая часть жалоб касалась завоздушенных стояков. Были и звонки с благодарностями.

В мэрии напоминают, что если остались вопросы по отоплению, в первую очередь их нужно задать в управляющую компанию. А если там не реагируют – в районную администрацию или службу 005. А если проблема не будет решена, то сообщить о ней можно будет еще 29 сентября на городскую горячую линию.