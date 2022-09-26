Красноярским приютам для животных предложили субсидию

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Власти Красноярска предложили городским приютам для животных подать заявку на субсидию. Деньги зоозащитники смогут потратить на покупку ветеринарного оборудования, корма, строительство вольеров или покупку транспорта для отловщиков.

– Что нужно сделать? Подать заявку на участие в конкурсе и предоставить сметы. Профинансировать за счет бюджета смогут до 80% стоимости необходимых приюту работ или покупок, но не более 350 тысяч рублей, – пояснили в мэрии.

Также для участия приют должен быть некоммерческой организацией или малым/средним бизнесом. При этом зоозащитники должны иметь здание или территорию, подходящую для проживания животных, и не должны иметь долгов по счетам.