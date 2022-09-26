В Красноярске на зиму начали убирать цветники

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали убирать цветочные инсталляции в виде корзин с цветами. Они появились в городе в этом сезоне, и на зимовку их отправят в теплицы. В мэрии отметили, что они удачно вписались в городской пейзаж, и сейчас власти прорабатывают идеи с их круглогодичным использованием.

– Сейчас прорабатываются различные идеи круглогодичного применения цветников-корзин. Для этого на базе предприятия специалисты будут наблюдать как конструкция поведёт себя в разных погодных условиях, – отметили чиновники.

Также на улицах начали убирать обычные клумбы. Чуть раньше в городе уже стали увозить на зимовку кадки с пальмами и туями.