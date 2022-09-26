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Общество26 сентября 2022 13:38

Красноярск вечером сковало в 9-балльных пробках

Свое дело сделали дождь и несколько аварий
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие жители Красноярска этим вечером не добрались до дома вовремя – город в час-пик встал в 9-балльные пробки. Судя по всему, на ситуацию повлияла дождливая погода и несколько ДТП. Центр города оказался буквально обездвижен.

В центре оказались забиты все основные улицы – Маркса, Мира, Ленина, Вейнбаума, Марковского, Брянская, Ады Лебедевой. В Советском районе традиционно встали улицы 9 мая и Партизана Железняка, а также район «Планеты».

В Октябрьском районе образовались также привычные красноярцам пробки на Свободном и Годенко. Заторы наблюдались и на правобережье – в районе Октябрьского моста и Красраба.