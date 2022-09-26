В Красноярском крае и Хакасии выбирают самое фотогеничное животное

Фото: Николай Кузинов

С сегодняшнего дня в борьбу за победу в конкурсе «Усы, лапы и хвост» включились более 600 жителей Красноярского края и Хакасии, а также их питомцы! Голосование проходит на сайте «Комсомолки» и продлится до 3 октября. Сейчас очень важно поддержать понравившихся участников и голосовать за них ежедневно раз в сутки.

Напомним, «Губернский клуб любителей домашних животных» компания «Губернские аптеки» и медиахолдинг «Комсомольская правда» открыли совместно в честь 200-летия Енисейской губернии!

Первое масштабное мероприятие клуба – это фотоконкурс. Его участники - один милее другого! Да еще очень талантливые!

Например, семья из Минусинска не только отправила фото питомцев, но еще и сопроводила стихотворением собственного сочинения: «Мы Кузиновых семья: я - Максимка, папа Коля, мама Женя, брат Илья! С нами весело живут две подружки там и тут. Кошки Пума и Лиса. Грация и красота. Но помимо наших двух, любим мы и всех вокруг! И жучков, и паучков, И соседских двух котов. Всех животных уважаем! Никого не обижаем!».

Серьезная заявка на победу!

Ну, а победителями конкурса станут восемь участников: шесть из них – это лидеры голосования, еще двух выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе».

Финалистам вручат дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки».

Кстати, победителям из городов Лесосибирск, Енисейск, Канск, Иланск, Ужур, Назарово, Минусинска и Абакана «Комсомолка» и «Губернские аптеки» подарки вручат лично – в этих городах в октябре и ноябре состоятся Дни открытых дверей «Губернского клуба домашних животных».

Дипломы об участие в фотоконкурсе получат все наши конкурсанты: после подведения итогов можно будет их скачать на странице конкурса.

Проголосовать за участников и их питомцев можно здесь!