В Ачинске начался суд над кассиршей, укравшей из банка больше 23 миллионов рублей. Фото: соцсети

В Ачинске начался судебный процесс над четой Григорьевых – экс-сотрудницей банка, которую обвиняют в хищении более 23 миллионов рублей, и ее «идейного вдохновителя» мужа. Коллеги-журналисты местных изданий поделились: сначала они вошли в зал суда, чтобы присутствовать на заседании, но потом всех удалили: поскольку якобы подсудимые не хотят огласки того, что будет происходить далее.

Вместе с ними «досталось» и государственному обвинителю за то, что незадолго до этого он дал интервью СМИ. Защита ходатайствовала о том, чтобы удалить его, но суд посовещался и решил отказать. Таким образом, гособвинитель выступил перед судом, обозначив свою позицию по данному преступлению. Это только первое заседание, сколько их впереди и как скоро будет вынесен окончательный вердикт, зависит во многом от самих обвиняемых: искреннее признание облегчает наказание.

Напомним, что в декабре 2021 года в Ачинске разыгралась настоящая трагикомедия. Сначала родные сообщили об исчезновении 30-летней кассирше Анны Григорьевой. Затем обнаружилось, что она пропала не одна, вместе с ней из банка исчезли миллионы рублей и иностранная валюта, причем не за раз, а в течение длительного времени. Следователям полиции удалось найти гражданку и установить прямую причастность к хищению денег – она делала это ради мужа. Однако часть денег до сих пор не найдена.