Житель Красноярского края пойдет под суд за охоту на краснокнижного лебедя

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Житель Таймыра за незаконную добычу краснокнижного лебедя пойдет под суд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» полицейские с сотрудниками Госохотнадзора при патрулировании береговой зоны Хатанги остановили моторную лодку местного жителя, у которого при осмотре было обнаружено охотничье ружье и туша тундрового лебедя. Эта порода птицы занесена в Красную книгу.

На 44-летнего мужчину было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Расследование окончено и материалы дела переданы в Дудинский районный суд.