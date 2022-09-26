В Красноярском крае охотникам, добывшим марала, грозит до двух лет лишения свободы

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В Красноярском крае до двух лет лишения свободы грозит охотникам, добывшим марала. Как отмечают в минэкологии, на это животное сейчас охота запрещена.

Добычу марала обнаружили во время рейда по охотничьим угодьям. Инспекторы остановили для проверки автомобиль, в котором обнаружили тушу марала. Мужчины отпираться не стали. Сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 210 тысяч рублей.

В отношении двоих охотников заведено уголовное дело, полицейские изъяли оружие и автомобиль мужчин. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы, а также им необходимо возместить ущерб, нанесенный незаконной охотой.