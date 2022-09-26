Красноярцы могут получить в два раза больше интернета за своевременную оплату услуг мобильной связи

Мобильный оператор Сибирь – Tele2 объявил о том, что каждые 3 месяца будет предоставлять абонентам двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф. Важное условие – чтобы удвоить свои интернет-запасы, надо вовремя оплачивать услуги в течение трех месяцев подряд. Что делать с дополнительным трафиком каждый решит для себя сам – потратить его на общение и развлечения или перенести на следующий месяц, продавать или делиться им с друзьями.

Как отметили в компании, сегодня меняются потребности аудитории, она становится более цифровой. Так, по данным аналитиков, во втором квартале 2022 года объем потребляемого интернет-трафика в сети вырос на 22% год к году.

Полезный совет: чтобы не пропускать дату внесения абонентской платы, пользователям рекомендуют подключить автоматическое пополнение баланса банковской картой. Подключение бесплатное, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.