В Железногорске сотрудники ГИБДД помогли мужчине, упавшему в обморок

Фото: МВД

В Железногорске сотрудники ГИБДД помогли пожилому мужчине, упавшему в обморок неподалеку от здания РЭО (регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции – прим.ред.). Как сообщили в МВД, за помощью к полицейским обратилась прохожая, которая увидела, как пенсионер упал в обморок.

Госинспекторы РЭО ГИБДД Артем Петрухин, Эдуард Пчельников и Иван Михайлов выбежали на улицу, занесли мужчину в здание, осмотрели его, оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.

- Прибывшие на место медики осмотрели пенсионера, проверили состояние жизненно важных органов, после чего отвезли его в больницу. До приезда медработников пострадавший успел поблагодарить полицейских за неравнодушное отношение, - пояснили в МВД.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.