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Общество26 сентября 2022 8:01

В Красноярске на 95-м году жизни умер ученый Иосиф Гительзон

Академик скончался 25 сентября 2022 года
Источник:kp.ru
Иосиф Исаевич Гительзон. Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Иосиф Исаевич Гительзон. Фото: Красноярский научный центр СО РАН

В Красноярске на 95-м году жизни скончался известный ученый Иосиф Гительзон. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.

Иосиф Исаевич Гительзон - академик Российской академии наук, ученый в области биофизики. Он посвятил науке более 60 лет своей жизни. Один из самых ярких и известных научных результатов Иосифа Гительзона - создание действующей замкнутой системы жизнеобеспечения человека.

Особое место в его исследованиях занимали морские светящиеся микроорганизмы и морская биолюминисценция. В результате опытов ученый смог предложить ряд метоов экспрессного биолюминисцентного анализа для медицины.

Иосиф Гительзон также был одним из основателей Красноярского государственного университета, создателем биологического факультета.

Гительзону присвоегно звание Почетного профессора СФУ, был приглашенным профессором Международного космического университета, Института астробиологии США.

«Комсомольская правда»-Красноярск выражает соболезнования родным и близким Иосифа Исаевича.