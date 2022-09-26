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Происшествия26 сентября 2022 7:31

В Красноярске 3 года колонии получила женщина, ограбившая на улице 84-летнего мужчину

Она инсценировала столкновение с пожилым человеком и вытащила у него 28 000 рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили 37-летнюю женщину, ограбившую посреди улицы 84-летнего мужчину. Как рассказали в МВД, она получила 3 года реального лишения свободы.

Все произошло в ноябре 2021 года. Женщина была на почте, когда увидела, как 84-летний красноярец получил пенсию и спрятал крупную сумму денег в сумку. Выйдя в след за ним, она инсценировала столкновение, пока мужчина помогал ей собрать вещи, она украла у него 28 000 рублей.

Пожилой красноярец обнаружил пропажу только дома и заявил об этом в полицию.