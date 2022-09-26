В Красноярске введен режим повышенной готовности к ЧС из-за сломанной камеры коллектора

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Калинина, 47а введен режим повышенной готовности к ЧС из-за сломанной плиты перекрытия камеры коллектора. Как сообщает администрация, постановление подписано мэром города Владиславом Логиновым.

Напомним, что 18 августа грузовик дорожных рабочих провалился под асфальт во время ремонтных работ. Грузовик сдавал задом на ремонтируемом участке улицы Калинина и внезапно рухнул вниз. Судя по всему, под его колесами обвалилось свежее дорожное покрытие. Вытаскивать пришлось краном.

В администрации города сообщили, что комиссия установила причины. Под проездом протекает ручей Серебряный. При застройке микрорайона его завели в коллектор, над коллектором и уложили плиту перекрытия. Но она не рассчитана на такую нагрузку, потому и сломалась.

Специальная комиссия провела обследование, по результатам которых был введен режим повышенной готовности к ЧС,

На восстановление выделят деньги из резервного фонда. Восстановление участка находится на контроле мэра.