В Лесосибирске на окраине заметили блуждающего медведя

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Лесосибирске медведь вышел в город. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС, его заметили 25 сентября неподалеку от микрорайона Недолгий.

Как пояснили в ведомстве, на место выезжали сотрудники полиции и охотники. Горожан просят быть осторожнее и внимательнее, особенно при прогулках по лесу.

Напомним, что в конце августа в Норильске заметили бурого медведя. Косолапый пришел из тундры прямо на окраину города, его видели на северо-восточной стороне. А до этого в окрестностях находили следы и достаточно огромные. Но кто их оставил – тот ли, кто заявился в город, или другой, пока сказать нельзя.

Горожане сообщили, что четыре экипажа полиции гнали ночью медведя в сторону базы Урванцева. А после ликвидировали.