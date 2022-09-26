В Красноярском крае три женщины лишились своих авто из-за долгов по коммуналке

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В Канске прошел совместный рейд ГИБДД и судебных приставов по выявлению должников и злостных неплательщиков. Как рассказали в пресс-службе, из-за неуплаченной коммуналки, кредитов и налогов сразу три женщины лишились своих автомобилей. Одна из них, в добавок, еще и может лишиться прав – она находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

- 33-летняя владелица Mazda перестала платить кредиты, в результате чего сумма долга составила 480 тысяч рублей, на ее автомобиль судебными приставами был наложен арест. 36-летняя должница лишилась Honda Fit за коммунальный долг на сумму 55 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Также остановили и владелицу машины ВАЗ. Она накопила 45 000 рублей долга за коммунальные платежи и неуплаченные налоги. Женщина не только лишилась машины, но еще и может остаться без прав, ведь её задержали в пьяном виде.