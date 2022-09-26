Глава Манского района Артем Черных объявил об отставке

Фото: тг-канал Александра Глискова

Глава Манского района Артем Черных объявил о своем уходе с поста руководителя. Он сделал это на мероприятии, посвященном отчету об итогах работы за 2,5 года. Чиновник отметил, что он гордится своими успехами и теперь готов идти дальше.

Во время подведения итогов Артем Черных вышел на сцену и зажигательно станцевал перед собравшимися под аккомпанемент, а затем сообщил о принятом решении.

Напомним, что Черных стал руководителем района в 2020 году. Тогда он в рамках предвыборной кампании исполнил на сцене местного ДК зажигательный танец.