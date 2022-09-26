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Общество26 сентября 2022 2:55

В Красноярске на субботник вышли 62 000 горожан, собравшие 8000 кубометров мусора

В уборке приняли участие около 2100 предприятий города
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация

Фото: Администрация

В Красноярске на минувших выходных прошел общегородской субботник, который посетили 62 000 горожан. Как рассказали в администрации, было собрано около 8000 кубометров мусора. В уборке также приняли участие более 2100 различных предприятий.

Мусор был убран на площади 1285 гектарах земли – это больше 900 футбольных полей. Сняли 2335 незаконно размещённых рекламных листовок и стерли 262 граффити.

Отметим, что в субботнике принял участие и мэр Красноярска Владислав Логинов. Он поблагодарил жителей за участие и сообщил, что городскую территорию убирали не только ради красоты, но и для пользы экологии. Логинов добавил, что мешки с мусором будут убраны коммунальными службами.