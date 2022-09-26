В Красноярском крае ожидается шквалистый ветер 26 сентября

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В южных районах Красноярского края 26 сентября ожидается серьезный шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель», стихия придет и на юг Таймырского района. Там прогнозируются порывы до 17 м/с.

На юге региона же 26 сентября ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с. Спасатели не рекомендуют автомобилистам парковаться возле деревьев и слабо укрепленных конструкций, а жителям советуют по-возможности сократить свое пребывание на улице.

В Красноярске синоптики прогнозируют ветер с порывами до 6 м/с, небольшой дождь и всего +6 градусов тепла.