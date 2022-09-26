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Спорт26 сентября 2022 1:30

В Красноярском крае появилась федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики

Пилонный спорт официально признали около полутора лет назад
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Крайспорт

Фото: Крайспорт

В Красноярском крае появилась федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики. Как заявляет об этом событии региональный минспорт, в крае пилонным спортом занимаются более 100 спортсменов разных видов и возрастов.

Как подчеркивает президент федерации пилонного спорта Красноярского края Кристина Свеженцева, спортсмены борются с разными укоренившимися стереотипами. Каждый раз доказывают, что выступление на пилоне – это настояший спорт, ведь там необходима полная самоотдача, выносливость и большое количество тренировок.

Отметим, что пилонный спорт признан как вид уже более полутора лет назад, ну а федерации работают в 44 регионах России.