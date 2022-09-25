Три лесных пожара тушат в Ермаковском районе Красноярского края. Как сообщили в региональном Лесопожарном центре, очаги расположены на труднодоступных территориях.

Основная проблема в том, что вокруг очагов очень крутые склоны, заваленные ветвями. А под ними мох, который высох за время жарких дней, и теперь по нему особенно быстро распространяется огонь. Еще и ветер вносит свой «вклад».

— Поэтому где копаем, где отжигаем. Воды нет, все ручьи пересохли. Доставляем воду вместе с людьми вертолетом по 200–300 литров. Используем все возможные доступные методы, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать действующие очаги огня, — пояснил Иван Матюшенцев, начальник Усинского авиаотделения.

Всего над тушением пожаров работают 37 человек. Они борются с огнем на площади в 12 гектаров.