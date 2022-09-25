Четырех человек вывели из горящей квартиры в Норильске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Норильске пожарные вывели из горящей квартиры четырех человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Огонь вспыхнул около 11 часов утра 24 сентября. Начали гореть домашние вещи. Жильцы сразу же позвонили пожарным.
Когда приехали спасатели, огонь охватил около двух квадратных метров площади. С возгоранием спасатели справились за полчаса. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших и травмированных нет.
Предварительно, причиной пожара стало замыкание проводки.