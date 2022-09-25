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Происшествия25 сентября 2022 9:36

Четырех человек вывели из горящей квартиры в Норильске

В жилище горели вещи, когда приехали спасатели
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Четырех человек вывели из горящей квартиры в Норильске

Четырех человек вывели из горящей квартиры в Норильске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске пожарные вывели из горящей квартиры четырех человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Огонь вспыхнул около 11 часов утра 24 сентября. Начали гореть домашние вещи. Жильцы сразу же позвонили пожарным.

Когда приехали спасатели, огонь охватил около двух квадратных метров площади. С возгоранием спасатели справились за полчаса. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших и травмированных нет.

Предварительно, причиной пожара стало замыкание проводки.