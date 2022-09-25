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Общество25 сентября 2022 7:09

Мэр Красноярска выделил субсидии на развитие частных приютов для животных

Желающие могут получить до 350 тысяч рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Мэр Красноярска выделил субсидии на развитие частных приютов для животных

Мэр Красноярска выделил субсидии на развитие частных приютов для животных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приюты для животных в Красноярске могут получить субсидию. Постановление о поддержке таких организаций подписал глава города Владислав Логинов.

Желающие могут получить выплаты до 350 тысяч рублей на развитие и содержание приютов. Под этим подразумевается покупка ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биоотходов, транспорт для перевозки животных, средства отлова, обустройство вольеров, приюта и на другие нужды.

Покрыть все потребности такая сумма не позволит, однако способна существенно облегчить организацию работы приютов.