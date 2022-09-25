Мэр Красноярска выделил субсидии на развитие частных приютов для животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приюты для животных в Красноярске могут получить субсидию. Постановление о поддержке таких организаций подписал глава города Владислав Логинов.

Желающие могут получить выплаты до 350 тысяч рублей на развитие и содержание приютов. Под этим подразумевается покупка ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биоотходов, транспорт для перевозки животных, средства отлова, обустройство вольеров, приюта и на другие нужды.

Покрыть все потребности такая сумма не позволит, однако способна существенно облегчить организацию работы приютов.