Полицейские накрыли наркопритон в Красноярском крае Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Шарыпово полицейские накрыли наркопритон. В квартире местного жителя они нашли остатки синтетической «дури».

— 40-летний мужчина систематически предоставлял находящееся в его собственности жилое помещение своим знакомым для употребления наркотических средств. Гости приносили наркотики, которые владелец квартиры употреблял совместно с ними, — рассказали в краевой полиции.

На обыск силовики приехали вместе со служебной собакой. Обстановка в помещении была весьма специфическая: валялись запчасти кузова автомобиля, гора вещей… Среди всего этого хлама пес тут же учуял запах запрещенных веществ.

— В ходе обыска сотрудниками полиции был изъят специфичный курительный прибор с остатками наркотического вещества синтетического происхождения.

К слову, задержанный не единожды попадал в поле зрения полиции. И за то, что он собирал наркоманов у себя на квартире его ранее привлекали к ответственности. Но это никак не повлияло на него. Сейчас ему грозит до четырех лет колонии.