Отдала сотни тысяч: мошенники обманули жительницу Красноярска

Полицейские просят граждан быть бдительными Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жительница Красноярска стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела аферисту более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в краевой полиции.

Очередной жертвой обманщиков стала 65-летняя женщина. Ей позвонил лжеполицейский и заявил, что с ее банковской карты пытаются списать ее деньги. Дальше он продиктовал избитую схему аферы: попросил перевести накопления на так называемый безопасный счет.

— Следуя инструкции мошенников, пожилая женщина лишилась 428 тысяч рублей. В настоящее время следователями заведено уголовное дело. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

Полицейские просят граждан быть бдительными.