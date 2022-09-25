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Происшествия25 сентября 2022 3:16

Отдала сотни тысяч: мошенники обманули жительницу Красноярска

Пенсионерка отдала 400 тысяч рублей мошенникам в Красноярске
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Полицейские просят граждан быть бдительными

Полицейские просят граждан быть бдительными

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Жительница Красноярска стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела аферисту более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в краевой полиции.

Очередной жертвой обманщиков стала 65-летняя женщина. Ей позвонил лжеполицейский и заявил, что с ее банковской карты пытаются списать ее деньги. Дальше он продиктовал избитую схему аферы: попросил перевести накопления на так называемый безопасный счет.

— Следуя инструкции мошенников, пожилая женщина лишилась 428 тысяч рублей. В настоящее время следователями заведено уголовное дело. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

Полицейские просят граждан быть бдительными.