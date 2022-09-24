Житель Канска из-за конфликта на работе выстрелил в коллегу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске 35-летний мужчина из пневматической винтовки выстрелил в 39-летнего коллегу на работе. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Оба мужчины трудились на предприятии по заготовке леса. Во время работы коллеги поругались, обидевшись, один из них сходил в бытовку, где взял пневматическую винтовку и выстрелил оппоненту в ногу. Дальнейшей расправе помешали другие рабочие, которые выхватили оружие, и успокоили агрессора.

И все могло на этом закончиться, но день спустя боль в ноге не ослабла. Тогда пострадавший лесоруб отправился в больницу, а медики доложили о произошедшем в полицию.

На любителя пострелять из пневматики в людей завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Ему грозит до 2 лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В МВД по Красноярскому краю добавили, что подозреваемый уже был судим ранее.