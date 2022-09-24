Красноярцы стали чаще сдавать смартфоны по программе trade-in

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона можно оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

По оценке аналитиков оператора мобильной связи Сибирь – Tele2, с января по август 2022 года абоненты сдавали ежемесячно в 4 раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021 году. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, отметили в компании, абоненты могли воспользоваться и дополнительной скидкой.

Чаще всего участники программы trade-in меняли на скидку девайсы 2017-2018 года выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck.

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом:

- Xiaomi Redmi 9A 32GB;

- Samsung Galaxy A03 Core;

- Xiaomi Redmi 9C 128GB;

- Samsung Galaxy A02;

- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB.

В масштабах страны наиболее активно программой trade-in пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев.