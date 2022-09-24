В Красноярске подросток уехал на четырехколесном велосипеде и пропал

Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 24 сентября в Красноярске пропал 17-летний парень. Об этом сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск».

Максим М. на острове Татышеве сел на красный четырехколесный велосипед и уехал в центр города через вантовый мост. С тех пор его не видели. Парень нуждается в медицинской помощи. Подробнее здесь.

Приметы: рост 160 см, светлые и короткие волосы, худощавое телосложение. Был одет в синюю кофту с рукавами, синюю жилетку, синюю шапку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Информацию о Максиме сообщать по номерам 8 391 227-44-55 (дежурная часть) или волонтерам – 8-950-99-66-066.