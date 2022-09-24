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Происшествия24 сентября 2022 3:58

В Красноярске будут судить совершившего 24 кражи мужчину

Общая сумма ущерба – более полумиллиона рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске будут судить совершившего 24 кражи мужчину

В Красноярске будут судить совершившего 24 кражи мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в серии из 24 краж в магазинах. Об этом сообщает МВД по краю.

Все началось с заявления 50-летнего владельца магазина инструментов, который сообщил о краже ноутбука. Вскоре подозреваемый был задержан. Оказалось, что он причастен к еще 23 кражам из торговых точек.

С апреля по август 2020 года он крал все подряд: продукты, инструменты, парфюмерию, бытовую технику. Общая сумма ущерба составила более 510 тысяч рублей. Кроме того, мужчина ранее уже был судим за подобное.

В его отношении завели уголовное дело по статье «кража». Материалы дела переданы в суд.