В Красноярске будут судить совершившего 24 кражи мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в серии из 24 краж в магазинах. Об этом сообщает МВД по краю.

Все началось с заявления 50-летнего владельца магазина инструментов, который сообщил о краже ноутбука. Вскоре подозреваемый был задержан. Оказалось, что он причастен к еще 23 кражам из торговых точек.

С апреля по август 2020 года он крал все подряд: продукты, инструменты, парфюмерию, бытовую технику. Общая сумма ущерба составила более 510 тысяч рублей. Кроме того, мужчина ранее уже был судим за подобное.

В его отношении завели уголовное дело по статье «кража». Материалы дела переданы в суд.