Житель Красноярска угнал экскаватор ради порции алкоголя и получил 3 года колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские доказали вину 29-летнего парня, который будучи пьяным угнал экскаватор. Об этом сообщает МВД по краю.

Внимание полицейских привлек экскаватор, ехавший по улице Электриков, с включенными фарами. Остановив машину, инспекторы увидели пьяного молодого человека, который не смог предоставить документы на технику.

Парня доставили в отделение. Оказалось, что он трудился разнорабочим на стройке. Вечером к нему пришел друг, с которым они решили устроить застолье. Когда алкоголь кончился, мужчина решила взять чужой трактор, чтобы съездить за добавкой.

На молодого человека завели уголовное дело. А суд признал его виновным в угоне без цели хищения и отправил в колонию общего режима на 3 года.