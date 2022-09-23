В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 650 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

23 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 650 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 410 290 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 955 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 380 574 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 022 человека. Госпитализировано 84 человека.