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Здоровье23 сентября 2022 8:11

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 650 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 23 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 650 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 650 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

23 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 650 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 410 290 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 955 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 380 574 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 022 человека. Госпитализировано 84 человека.