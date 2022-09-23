Фото: "Красгорпарк"

23 сентября в Красноярске завершилась пересадка растений с площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба «Красгорпарка».

В связи со строительством метров многолетние растения начали пересаживать с площади Революции еще в начале месяца. Часть их них «переехала» на Центральную набережную, другая часть в скверы «Энтузиастов» и «Космонавтов».

В ведомстве добавили, что в сквере «Космонавтов» установили и уличную мебель с площади Революции. Вскоре здесь начнут ставить перголы с качелями.