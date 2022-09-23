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Происшествия23 сентября 2022 7:07

Житель Канска из мести случайно поджег «не тот» автомобиль

В отношении мужчины завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Полицейские подозревают жителя Канска в поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В полицию поступило сообщение о сгоревшем автомобиле. Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 41-летний мужчина. Оказалось, что местный житель хотел таким образом отомстить новому ухажеру бывшей жены. Ночью он подошел к дому женщины, облил стоящую рядом «Мазду» бензином, поджег и ушел.

Но оказалось, что машина принадлежит не приятелю экс-супруги. Так или иначе, сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей. Как передают в МВД по Красноярскому краю, в отношении горе-мстителя заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога».