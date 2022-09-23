В Железногорске хрупкая сотрудница полиции самостоятельно задержала аферистов

Ирина Анохина. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Железногорске сотрудница местного отделения полиции самостоятельно задержала подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Во время мониторинга соцсетей старший лейтенант полиции Ирина Анохина наткнулась на пост, в котором сообщалось о мужчинах, которые предлагают купить у них «уникальные противопожарные» розетки» за 5 тысяч рублей. Девушка решила проверить информацию.

Она пообщалась с местными жителями и выяснила, куда направились продавцы. Зайдя в подъезд, Ирина услышала громкие мужские голоса в квартире, где жила одинокая пожилая женщина. Открыв дверь, девушка увидела двух молодых людей. Она сразу же доставила их в отделение.

Девушка сама задержала и доставила подозреваемого в отделение полиции. Фото: МВД по краю

Оказалось, что один из задержанных – 25-летний житель Красноярска находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Тогда девушка позвонила коллегам из краевого центра и сообщила, что мужчина находится в участковом отделении полиции в поселке Подгорный.

В отношении мужчины завели уголовное дело. У второго задержанного проверили документы и отпустили. Никому ничего оба продать не успели.