"Работа в трудовых отрядах СУЭК – это творчество": в Красноярском крае продолжается "эстафета" награждений трудотрядовцев

Фото: СУЭК-Красноярск

Школьники из трудовых отрядов СУЭК Назаровского районастали участниками районного слета трудотрядов. Лучшие были отмечены благодарственными письмами, благодарности также получили родители старшеклассников.

Фото: СУЭК-Красноярск

"Трудовые отряды СУЭК – это важный вклад в краевую программу сезонного трудоустройства старшеклассников, помощь в развитие сел и городов. Ребята отработали активно: белили, красили, убирали мусор, выпалывали сорняки, сделали площадки для волейбола и городошного спорта", - рассказала Оксана Булич, бригадир трудового отряда СУЭК села Дорохово Назаровского района.

В числе лучших была отмечена Вика Гомело, активист отряда СУЭК: "Я горжусь тем, что стала частью трудовых отрядов СУЭК. Когда произносили имя и фамилию лучшего трудотрядовца СУЭК, я и не ожидала, что это буду я! Почувствовала удивление и радость одновременно. На награждении со мной была моя мама, она получила благодарность от Компании, глаза ее светились ярче моих!"

Фото: СУЭК-Красноярск

"Через благоустройство малой родины ребята не только приучаются к труду, но впоследствии более бережно относятся к своим поселкам. Кроме того, работа в трудовых отрядах СУЭК – это еще и творчество, единение, общение. Спасибо СУЭК за такое благое дело, за такой масштабный проект для подростков!" - поблагодарил Максим Куликов, заместитель главы Назаровского района по общественно-политическим вопросам.

Ранее награждение лучших трудотрядовцев СУЭК прошли в городах Назарово и Бородино. Несмотря на завершение сезона, ребята продолжают заниматься благоустройством, проводят различные акции. Так, во всех территориях трудовые отряды СУЭК включились во Всероссийскую акцию #БумБатл – вместе с волонтерами предприятий Компанииони собирают макулатуру в поддержку национального проекта "Экология". В Бородино школьники готовятся к занимательному квесту в рамках федерального фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче – мероприятие намечено на 29 сентября.

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