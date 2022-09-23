Полицейские пресекли канал поставки партии наркотиков в Красноярск

Фото: скриншот из видео МВД по краю

Краевые полицейские перекрыли поставку крупной партии наркотиков из Тувы в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В Ленинском районе на пустыре был задержан 40-летний житель Тувы. В моторном отсеке его автомобиля полицейские обнаружили 370 свертков с наркотиками. Общая масса изъятого вещества составила 980 граммов. Стоимость на черном рынке – около 2 миллионов рублей.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».