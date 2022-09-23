Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 2:42

В соцсетях распространяют фейковый указ о мобилизации с подписью губернатора Красноярского края

Александр Усс такой документ не подписывал
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В соцсетях распространяют фейковый указ о мобилизации с подписью губернатора Красноярского края

В соцсетях распространяют фейковый указ о мобилизации с подписью губернатора Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

22 сентября в соцсетях начали распространять скриншот с якобы подписью губернатора Красноярского края о начале мобилизации. Региональные власти сообщают, что такого документа не существует – это фейк.

Скрниншот: t.me/krskstate

Скрниншот: t.me/krskstate

В правительстве Красноярского края призывают не доверять непроверенным постам из мессенджеров и соцсетей. Все актуальные официальные документы есть на официальном портале правовой информации.

Также ответы на вопросы о частичной мобилизации можно узнать по номеру горячей линии «122» и на сайте объясняем.рф.