В Красноярске 7 из 10 образцов шашлыка оказались некачественными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске специалисты ЦСМ провели исследование проб шашлыка, который продается в местных магазинах. Эксперты взяли 10 образцов полуфабрикатов.

В выборку вошли образцы производства Красноярского края, Тамбовской, Новосибирской, Омской, Брянской, Белгородской областей и Мордовии. Все участники исследования прошли проверку на температурный режим, срок годности и физико-химические показатели.

А вот по микробиологическим показателям провалились сразу 7 образцов:

- «Омский бекон»;

- «Тамбовский бекон» - бренд «Слово мясника»;

- ИП Горемыкин В. М. – бренд «Вкусноярово»;

- «ПродоПтицефабрика Сибирская» - бренд «Троекурово»;

- «Сельторг»

- «Морозовская птицефабрика» - бренд «Инди»;

- «Брянская мясная компания».

Прошли проверку лишь три образца:

- МПК «Атяшевский» - бренд «365 дней» из Мордовии;

- «Кудряшовский мясокомбинат» - «Сибагро»;

- «СК Короча» - «Мираторг».