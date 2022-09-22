В Красноярске 7 из 10 образцов шашлыка оказались некачественными
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске специалисты ЦСМ провели исследование проб шашлыка, который продается в местных магазинах. Эксперты взяли 10 образцов полуфабрикатов.
В выборку вошли образцы производства Красноярского края, Тамбовской, Новосибирской, Омской, Брянской, Белгородской областей и Мордовии. Все участники исследования прошли проверку на температурный режим, срок годности и физико-химические показатели.
А вот по микробиологическим показателям провалились сразу 7 образцов:
- «Омский бекон»;
- «Тамбовский бекон» - бренд «Слово мясника»;
- ИП Горемыкин В. М. – бренд «Вкусноярово»;
- «ПродоПтицефабрика Сибирская» - бренд «Троекурово»;
- «Сельторг»
- «Морозовская птицефабрика» - бренд «Инди»;
- «Брянская мясная компания».
Прошли проверку лишь три образца:
- МПК «Атяшевский» - бренд «365 дней» из Мордовии;
- «Кудряшовский мясокомбинат» - «Сибагро»;
- «СК Короча» - «Мираторг».