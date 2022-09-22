В Красноярске владелец картинг-клуба «Форсаж» ответит за травмы 10-летнего посетителя. Фото: прокуратура

В Красноярске прокуратура направила в суд уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение предъявлено 26-летнему владельцу картинг-клуба «Форсаж». По версии следствия в январе 2022 года молодой человек организовал в нежилом помещении на улице Свердловской аттракцион, но регистрировать его не стал. Вопреки требованиям технического регламента, микроавтомобили не были оборудованы ремнями безопасности. И отсутствовала система, позволяющая останавливать все автомобили одновременно.

Спустя месяц, то есть в феврале, Гостехнадзор направил обвиняемому требование провести техническое освидетельствование и зарегистрировать аттракцион (по закону это нужно было сделать до начала эксплуатации). Требование было проигнорировано. Картинг продолжал работать, пока в июле этого года не случилось ЧП.

Десятилетний ребенок пришел в «Форсаж» вместе со старшим родственником. Однако не справился с управлением, автомобиль столкнулся с ограждением. Мальчик получил различные травмы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью был причинен тяжкий вред.

После вмешательства прокуратуры на указанном объекте все нарушения были устранены. Однако за случившееся придется ответить – санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.